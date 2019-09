De acordo com o delegado Wagner Bassi Júnior, que investiga de morte de uma menina de 11 anos, supostamente envenenada pela madrasta, em Cuiabá, a suspeita teria ministrado a substância em doses pequenas para não chamar a atenção dos familiares. As investigações apontam que Jaira Gonçalves de Arruda, de 42 anos, teria cometido o crime para ficar com a herança da enteada, no valor de R$ 800 mil.

