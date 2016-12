Mulher do ex-governador do Rio de Janeiro SÃ©rgio Cabral recebia atÃ© R$ 300 mil de propina por semana

Semanalmente, todas as sextas-feiras, a advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), recebia em seu escritório, no Centro do Rio, uma mochila cheia de dinheiro. Os valores variavam entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

De acordo com a força-tarefa da Operação Lava-Jato, esse dinheiro é referente a propinas pagas à organização criminosa que seria comandada por Cabral. Adriana Ancelmo foi presa, nesta terça-feira (06), por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do RJ.