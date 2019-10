Mulher é presa preventivamente por homicídio em Porto Alegre

A Polícia Civil, por intermédio da 4ª DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa), prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), uma mulher preventivamente por homicídio e tentativa de homicídio ocorridos no dia 1º de setembro deste ano, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo investigações, uma das vítimas veio a falecer, atingida por um disparo de arma de fogo no tórax e a outra foi alvejada no braço. De acordo com o delegado Rodrigo Garcia, os tiros foram realizados de dentro de um veículo que passava pelo local.

“As vítimas se conheciam há cerca de dez anos, uma vez que no passado ambas residiam na Vila Castelo, no bairro Restinga, época em que uma delas integrava um grupo criminoso. Foi possível apurar que os disparos nas vítimas estão diretamente ligados ao homicídio do irmão da presa, ocorrido em 21 de agosto deste ano. Depois desse homicídio, verificou-se que um grupo criminoso iria vingar a morte desse irmão”, relatou o delegado.

A investigação esclareceu o fato e apurou que as vítimas estavam tomando cerveja em frente a um bar na esquina da Avenida Belize, onde em dado momento um veículo tripulado por dois homens e uma mulher se aproximou da vítima, a qual estava de costas para a via.

“Um dos suspeitos efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, a qual tentou fugir correndo por cerca de uma quadra e caiu no chão. Em seguida, o executor do crime alvejou a outra vítima com dois disparos de arma de fogo”, concluiu Garcia.