Mulher é presa suspeita de atear fogo numa casa para matar a esposa do ex

Uma mulher de 41 anos foi presa suspeita de atear fogo na residência do ex-namorado para tentar matar a atual mulher dele, no início do mês de dezembro, em Itapetininga (SP). Segundo a polícia, investigações apontaram que ela colocou fogo no imóvel junto com a irmã da vítima, de 25 anos, e com a ajuda de um rapaz que foi contratado pelas duas. O incêndio aconteceu no dia 2 de dezembro e destruiu totalmente a residência do ex, além de uma casa vizinha que era geminada.

De acordo com o delegado Agnaldo Nogueira Ramos, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o caso foi descoberto durante investigações em relação a uma denúncia de que uma agência lotérica seria furtada na cidade.

“A investigação começou depois que recebemos informações de que uma mulher estava planejando um furto em uma lotérica. Ela, inclusive, já era suspeita de furtar um condomínio. No decorrer da investigação nós descobrimos que ela e outra moça tinham colocado fogo em uma residência na Vila Santana. Levantamos a causa e a motivação era de que ela queria fazer mal para a atual companheira do morador”, conta.

Segundo o delegado, as investigações apontam que a mulher teve a ajuda da própria irmã da vítima e as duas contrataram um rapaz para o incêndio. “As provas são robustas de que ela é a autora desse incêndio e que a irmã do morador participou. Agora, a intenção de matar a atual mulher é o que vamos investigar durante a prisão temporária dela pra ver qual a intenção real. Ela nega, mas temos até informações de que ela tentou prejudicar a atual mulher e que, inclusive, contratou um umbandista em Sorocaba para fazer trabalhos contra ela”, afirma.

Ainda de acordo com a polícia, o homem que ajudou a colocar fogo se apresentou na polícia e foi ouvido e liberado. A prisão temporária por 30 dias foi decretada para as duas e elas serão encaminhadas para cadeia pública de Cesário Lange (SP), onde vão responder por tentativa de homicídio.

