Um mulher morreu na tarde desta quarta-feira (12) após ser baleada durante confronto entre policiais e criminosos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Outros três moradores e um policial militar ficaram feridos. Paulo Roberto Silva Taveira, conhecido como Cara Preta, apontado como chefe do tráfico da comunidade Chapéu Mangueira, na Zona Sul, foi preso.

