No Estado americano do Alabama, uma mulher negra enfrenta acusações criminais após levar cinco tiros na barriga e sofrer um aborto. O caso atraiu atenção nos Estados Unidos e provocou ultraje dos grupos de defesa de direitos, para os quais o incidente é um exemplo do tratamento desproporcional dado a uma mulher negra, grávida e pobre. O Alabama aprovou em maio uma lei que proíbe o aborto.

