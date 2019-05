Mulheres em ministérios da África do Sul

O governo da África do Sul terá metade dos ministérios ocupada por mulheres, segundo anúncio do presidente Cyril Ramaphosa. A Etiópia e Ruanda fizeram anúncios semelhantes no ano passado. Ramaphosa diminuiu o número de ministérios de 36 para 28. Ele busca reduzir um processo de inchaço da máquina pública iniciado pelo seu antecessor, Jacob Zuma, que deixou o governo no ano passado.

