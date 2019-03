Milhares de pessoas formaram nesta terça (26) uma fila gigantesca em frente ao Sindicato dos Comerciários, no vale do Anhangabaú (centro), em busca de uma vaga de emprego. Até sexta-feira (29), o sindicato e a Prefeitura de São Paulo promovem mutirão para quem busca se recolocar no mercado de trabalho. Por volta das 7h30 já havia cerca de 15 mil pessoas para cerca de 6.000 vagas.

