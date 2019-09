O Centro Cultural Multimeios Restinga (avenida Ricardo Leônidas Ribas, 75 – Restinga) recebe no próximo sábado, 5, às 15h, um recital de flauta e Piano. A promoção é do Instituto Porto-Alegrense de Arte-Educação. No repertório obras de C.P.E Bach, W. Offermans, F. Poulenc e H. Dutilleux. A apresentação será do Duo Arsis, com a flautista, Mayara Araújo e o pianista Patrick Menuzzi.

Deixe seu comentário: