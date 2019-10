Mundo homenageia os 79 anos de vida do Rei Pelé

Vossa Majestade do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé completa 79 anos nesta quarta-feira (23). O jogador marcou 1.282 gols em toda a carreira. O eterno camisa 10 do Brasil foi homenageado nas redes sociais por diversos clubes e instituições. As informações são da Agência Brasil com Fifa e CBF.

A Fifa publicou um vídeo do jogador com a legenda “o único jogador a vencer três copas do mundo”. A mensagem faz referência aos títulos conquistados pela seleção canarinho em 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México).

🏆🏆🏆

The only player to win three World Cups 🇧🇷 The one and only @Pele turns 79 today 🎂@CBF_Futebol | #WorldCup pic.twitter.com/0JTf6u0Asx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2019

O talento de Pelé também foi celebrado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que postou uma fotografia do Rei, diante da Taça Jules Rimet, junto à mensagem “o aniversário é dele, mas o presente sempre foi nosso”.

Um caso de amor eterno! O aniversário é dele, mas o presente sempre foi nosso né? O talento, os gols, as COPAS DO MUNDO! Feliz aniversário, Rei Pelé! #JogaBola #Pelé79Anos Foto: FIFA pic.twitter.com/GmdvbNFAsA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2019

Depois, completou: “Ele cresceu conquistando COPAS DO MUNDO! Não é a toa que é o Rei, né? 1958 – 1970 do maior de todos os tempos!”