Museu do Festival de Cinema de Gramado lança campanha de doação de acervo

O MFCG (Museu do Festival de Cinema de Gramado) lança nesta 46ª edição campanha de doação de acervo fazendo um apelo a todos aqueles que participam e participaram do evento. O MFCG está organizando um espaço de reserva técnica e visa arrecadar tudo aquilo que esteja relacionado à história do cinema nacional e latino-americano bem como do Festival de Cinema.

A doação é voltada para objetos tridimensionais, acervo documental e fotográfico, além de material que esteja atrelado a bastidores de filmes e figurinos. O MFCG conta com Curadoria da museóloga Daniela Schmitt que destaca a necessidade de fazer crescer o acervo e também incentivar as pessoas a se sentirem mais próximas, pois o Museu se movimenta e está vivo.

Localizado ao lado do Palácio dos Festivais – e da Igreja São Pedro – o Museu conta com privilegiada área de 584m² e oferece vista panorâmica para o centro da cidade com direito a cafeteria e loja de souvenirs.

O empreendimento é um espaço único e promove nesta sexta-feira, 17, às 17h, o coquetel de abertura da Exposição “Bastidores com Domingos Oliveira”. Realizada por Desirée do Valle, a mostra homenageia o cineasta brasileiro e vai até 17 de setembro.

A exposição é gratuita e o homenageado já participou como diretor de inúmeras edições do Festival, com seus filmes premiados em diversas categorias, além de ter sido agraciado em 2011 com o Troféu Eduardo Abelin.

Vale lembrar ainda que a exposição tem a curadoria de Dalmo Santana, fotógrafo profissional e publicitário morador de Gramado, convidado pela artista por sua experiência em curadorias anteriores e visão completa na área.

Mais informações: www.museufestivaldecinema.com e no e-mail contato@museufestivalcinema.com.br.

Deixe seu comentário: