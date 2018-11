Museu Julio de Castilhos apresenta recital com canções renascentistas e barrocas

O Museu Julio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1205, Centro Histórico) apresenta no dia 24 de novembro o espetáculo atmosférico “Música, alimento do amor”. O evento faz parte programação de final de ano da instituição e ocorre às 18 horas, no Salão Nobre, com um happy hour com temas renascentistas e recital dos músicos Andiara Mumbach (voz) e Fernando Rauber (cravo).

O espetáculo é ambientado no período Elizabetano (1558-1603), final da dinastia dos Tudor, apogeu da Renascença na Inglaterra, especialmente rica na música e na literatura, tendo em Shakespeare um de seus maiores expoentes. É também o período das grandes navegações e intercâmbios europeus que irão formar o panorama cultural da época das primeiras colônias no Brasil.

No repertório de Andiara e Rauber, canções inglesas renascentistas e barrocas dos compositores Thomas Morley (1557-1602), John Dowland (1563-1626), Robert Johnson (1583-1633) e Henry Purcell (1659-1695), intercaladas por solos para cravo do Fitzwilliam Virginal Book, coleção para teclado das eras Elizabetana e Jacobina na Inglaterra. A direção de arte de “Música, alimento do amor” é da artista plástica Cláu Paranhos.

Sobre os artistas

A soprano Andiara Mumbach é formada em canto pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi professora de técnica vocal no Projeto de Extensão do Curso de Música da UFSM e preparadora vocal do Coro de Câmara da mesma instituição.

Fernando Rauber é doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integra a Orquestra de Caxias do Sul e o grupo porto-alegrense Sphaera Mundi Orquestra. Foi um dos laureados no concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em 2006 e, em 2007, selecionado para ser bolsista do Chautauqua Music Festival em Chautauqua, NY, Estados Unidos.

Cláu Paranhos é artista, arte educadora, agente cultural e pesquisadora na área de artes visuais. É mestre (UFPel), licenciada e bacharel (UFRGS) em Artes Visuais. Participa e produz oficinas, exposições e ações artísticas individuais e coletivas. Atualmente, cria as “Bonecas Feias”, produção poética que questiona os padrões culturais do corpo. Atua no Conselho Municipal de Cultura na cidade de Pelotas, é presidente da Associação de Amigos do Museu Julio de Castilhos e vice-presidente da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa.

Os ingressos variam entre R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (para idosos e estudantes). Amigos do Museu Julio de Castilhos tem 20% de desconto. Ingressos antecipados pelo e-mail museujuliodecastilhos@gmail.com ou pelo whatsapp: (51) 98220.3707.

Aula gratuita de tango na Casa de Cultura Mario Quintana

O projeto “Mulheres Condutoras no Tango” promove aulas gratuitas de tango na CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana) neste domingo (18) e no próximo (25). As inscrições devem ser feitas pela página “Mulheres Condutoras no Tango” no Facebook ou por mensagem inbox para Marlise Machado.

A missão do projeto é o empoderamento feminino no tango de forma a construir a autonomia das mulheres em ambos os papéis de baile (condutoras e seguidoras), propiciando desenvolvimento da criatividade e melhora da autoestima em um contexto de ensino-aprendizagem responsável e acolhedor.

O foco é no papel de condutora – função que tradicionalmente é ensinada somente aos homens –, embora o papel de seguidora também seja trabalhado. No pré-módulo, serão abordados os princípios da mecânica dos movimentos fundamentais, com exercícios práticos, a fim de desenvolver as habilidades de iniciar e finalizar caminhadas, proceder à abertura e à resolução de bases paralelas, executar a saída ao “cruze”; e utilizar o recurso de rebotes.

Os movimentos serão abordados sempre levando em consideração o contexto real de uma milonga ou prática, com ênfase na movimentação orgânica e confortável para os dois lados do abraço.

