Na Argentina, o filho caçula de Bolsonaro é apresentado pelo pai como “embaixador mirim”

O presidente da República, Jair Bolsonaro, levou à Cúpula do Mercosul em Santa Fé, na Argentina, o seu filho Jair Renan Bolsonaro, 21 anos, que desceu do avião logo atrás do pai. Com corte de cabelo moderno, raspado nas laterais, Jair Renan cumprimentou as autoridades que foram receber a comitiva brasileira, mas não participou da reunião dos presidentes dos países que formam o bloco sul-americano.

Após a plenária, quando Bolsonaro se aproximou dos jornalistas para dar uma entrevista, um dos repórteres perguntou se o filho que o acompanhava também seria um embaixador. Bolsonaro respondeu rindo: “Estou com o embaixador aqui do meu lado. Vem cá, embaixador. Gostaram do embaixador aqui? Embaixador mirim. Está aprendendo”.

Jair Renan, conhecido como 04 ou “Bolsokid”, é o filho menos conhecido do presidente da República. Antes dessa viagem à Argentina, Jair Renan, que estuda Direito, tinha acompanhado o presidente brasileiro na visita a Neymar, após o jogador se machucar e ser cortado da Copa América.

O filho mais novo do chefe do Executivo federal é fanático por videogames e grava vídeos no YouTube, alguns em apoio ao pai, outros sobre videogames.

Redes sociais

Chamado de “Bolsokid” nas redes sociais, Jair Renan, por enquanto, está longe de ter o mesmo impacto e popularidade na internet do que o seu pai e os seus irmãos políticos, mas já detém números expressivos de seguidores. No Instagram, única plataforma que alimenta com frequência após as eleições presidenciais do ano passado, o jovem soma 160 mil seguidores.

Filiado ao PSC do Rio de Janeiro desde 2016, mesmo partido do irmão vereador, Carlos Bolsonaro, Renan já indicou ter vontade de seguir a carreira do pai. Em 2017, a sua mãe, a segunda mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, disse ao jornal O Globo que o jovem gosta de política e que o tema estava “no sangue”. O estudante, porém, não costuma abordar em suas redes sociais assuntos políticos.

Lá, compartilha poses ao lado de famosos, como o cantor sertanejo Gusttavo Lima, e referências a personagens de animes e mangás, como “Naruto”, e séries, como “Game of Thrones”. Mas é nas transmissões ao vivo de partidas do game League of Legends (LoL) que Jair Renan costuma atrair mais fãs. No YouTube, o seu canal dedicado ao tema tem mais de 40 mil inscritos.

