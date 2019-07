Na Grécia, Angélica curte praia paradisíaca

Angélica e Luciano Huck estão aproveitando ao máximo as férias na Europa. Na tarde de sábado (27), a apresentadora compartilhou um clique em que os dois aparecem juntinhos no mar cristalino.

O casal está curtindo as férias com os filhos Eva, Joaquim e Benício na Europa. A viagem começou em Portugal e eles foram à Fátima agradecer pela saúde do filho do meio, que recentemente se acidentou enquanto praticava wakeboard.

Na ocasião do acidente, Angélica gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs. “Vocês podem ter certeza que as orações, todas as manifestações de carinho fizeram muuuita diferença no saldo positivo que a gente acabou tendo com toda essa confusão, com essa coisa tão louca que aconteceu. Vocês fizeram parte dessa alegria que a gente está sentindo agora.”

Posteriormente, eles viajaram à Escócia. Na ocasião, Angélica e Luciano Huck acabaram protagonizando cenas de romance pelas ruas das cidades. Em uma série de vídeos, a apresentadora babou pelo marido e colocou, inclusive, filtro de corações quando o mostrou na câmera.

O quinteto ainda foi ao Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo, e Joaquim ainda deixou Angélica encantada por conta de uma atitude fofíssima com a irmãzinha.Quase da altura do pai, o adolescente foi fotografado levando Eva nas costas durante o passeio. “Ele cresceu!”, escreveu Angélica, usando emojis apaixonados para “babar” pelo momento entre os irmãos.

Fada Bela

Estrela Guia, novela estrelada por Sandy está chegando ao fim no Canal Viva. A trama que conta a história de amor entre a exotérica Cristal (Sandy) e o executivo Tony (Guilherme Fontes), que também é padrinho da moça, fica no ar por pouco mais de três meses assim como sua exibição original na TV Globo em 2001.

No lugar da novela, entrará Caça Talentos, novela protagonizada por Angélica e exibida de 1996 a 1998, na TV Globo. Na história, Bela (Angélica), jovem que foi criada como fada, descobre que na verdade pertence ao mundo dos humanos. Para fazer sua escolha entre continuar sendo fada ou tornar-se humana, ela é enviada para o mundo real.

Por lá, acaba indo parar na Caça Talentos, uma produtora de vídeo que conta com diversos funcionários como Karina (Claudia Rodrigues), a secretária, Avalanche (Tony Tornado), o segurança, Tremedeira (Antonio Pedro), a recepcionista Drica (Ana Furtado), e a produtora executiva Silvana (Helena Fernandes), vilã da trama. Além de Arthur (Eduardo Galvão), dono da produtora.

Caça Talentos já teve seus mais de 500 capítulos exibidos pelo Canal Viva entre 2010 e 2014. Ainda não se sabe se as três temporadas serão reprisadas na integra pelo canal. As imagens veiculadas na chamada remetem apenas à terceira temporada. A novela estreia no dia 5 de agosto às 11:45min.

