Na véspera do aniversário de 110 anos Inter vai contar com lotação máxima contra o River

Não há mais ingressos disponíveis para nenhuma área do estádio Beira-Rio para o jogo entre Inter e River Plate, na semana em que o colorado comemora 110 anos de fundação(dia 4/4) e 50 anos da inauguração do seu estádio(dia 6/4).

Os ingressos para a partida desta quarta-feira(3/4), às 19h15, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019, foram todos vendidos em cerca de 45 minutos, ainda na semana passada. A direção colorada reforçou esta informação nesta segunda(1/4), lembrando que os portões serão abertos duas horas antes do início do jogo.

O goleiro Marcelo Lomba, um dos destaques da equipe nas últimas partidas, concedeu entrevista antes do treinamento desta segunda-feira. Lomba reforçou que a equipe vai contar com o apoio da torcida, mas que a euforia não entra em campo. Lembrou ainda que D’Alessandro jogou pelo River e passou informações importantes sobre os argentinos.

Missa comemorativa

O Sport Club Internacional convida a comunidade colorada para a Missa Festiva de Ação de Graças dos 110 anos do Inter e dos 50 anos do Gigante. O evento é nesta sexta-feira (5/4), às 19h, na Capela Nossa Senhora das Vitórias, no Estádio Beira-Rio.

