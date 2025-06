Futebol Botafogo leva gol do Atlético Madrid no fim e avança em segundo no “grupo da morte” do Mundial de Clubes

Acabou sendo determinante para a sobrevivência do Botafogo a vitória por 1 a 0 sobre o campeão europeu PSG. Foto: Vítor Silva/BFR Próximo adversário do time carioca será o Palmeiras. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/BFR

O Botafogo sobreviveu ao Grupo B, tido como o mais difícil da Copa do Mundo de Clubes, mas perdeu no finalzinho da primeira fase a liderança da chave. A equipe carioca foi superada por 1 a 0 pelo Atlético de Madrid, no Rose Bowl, em Pasadena, Estados Unidos e avançou às oitavas de final com o segundo lugar.

Três times terminaram com seis pontos. No primeiro critério de desempate nessa situação –o saldo de gols nos confrontos entre eles–, o Paris Saint-Germain ficou com a primeira colocação, com o Botafogo em segundo e o Atlético, eliminado, em terceiro. O Seattle Sounders, que perdeu por 2 a 0 para o PSG nesta segunda (23), não pontuou.

Acabou sendo determinante para a sobrevivência do Botafogo a vitória por 1 a 0 sobre o campeão europeu PSG, na última quinta (19). E complicou demais a vida do Atlético sua derrota por 4 a 0 para o próprio PSG, na estreia. Dessa maneira, o gol marcado por Antoine Griezmann contra o Botafogo, aos 42 da etapa final, foi insuficiente.

O clube brasileiro entrará em campo nas oitavas de final no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. O time comandado por Renato Paiva entrou em situação relativamente confortável na partida contra o Atlético. O empate lhe valeria a primeira posição. Por causa do saldo, até mesmo uma derrota por dois gols de diferença lhe seria suficiente para a classificação às oitavas com a segunda colocação do grupo.

O Botafogo, dessa maneira, tratou de adotar um comportamento defensivo no Rose Bowl. A ideia era fechar os espaços do adversário e contragolpear, o que quase deu certo aos dez minutos: Igor Jesus lançou Savarino, que venceu a disputa com Le Normand na corrida e, na cara do goleiro Oblak, perdeu o duelo.

Foi o único contra-ataque verdadeiramente perigoso do primeiro tempo, no entanto. Passados os instantes iniciais em que os times se estudavam em campo, a formação espanhola conseguiu se estabelecer de vez no campo de ataque –60% da posse controlada.

O Atlético voltou para o segundo tempo com o experiente e talentoso Antoine Griezmann no lugar de Gallagher. O plano era dar criatividade ao time, e de fato o jogo ficou mais aberto. Griezmann teve três chances para finalizar, sem sucesso, e Sorloth, livre, cabeceou mal. Do outro lado, Igor Jesus parou em ótima defesa de Oblak.

O placar permaneceu zerado até os 42 minutos da etapa final, quando se estabeleceu uma jogada confusa na área do Botafogo. Julián Álvarez ficou com a sobra pela esquerda e fez o cruzamento rasteiro. Aproveitando-se de erro de posicionamento de Cuiabano, Griezmann marcou um gol que não salvou o Atlético, mas tirou a liderança do adversário. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

