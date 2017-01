Nasceu, no Rio de Janeiro, Gabriel, o terceiro filho do jornalista Guilherme van der Laars, que era produtor da Rede Globo e morreu no acidente envolvendo a delegação da Chapecoense.

Na foto divulgada, ainda na sala de parto, Gabriel está com a mãe, Carol Rossato, e o tio, Henrique, irmão do Guilherme van der Laars, que tinha 43 anos e era produtor do Esporte Espetacular. Guilherme e Carol já tinham outros dois filhos: Felipe e Tomás.

