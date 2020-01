Celebridades Nasce primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Thammy (E) e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança Foto: Divulgação Thammy e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nasceu nesta quarta-feira (08) em Miami (EUA) Bento, o primeiro filho do casal Thammy Miranda, 37, e Andressa Ferreira. A informação foi confirmada pela assessoria de Gretchen, avó do bebê.

“Não existe no mundo sensação melhor! Mas para mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele!”, disse Thammy.

Bento nasceu com quatro quilos e 53 centímetros. Gretchen disse que está muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel.

No Instagram, Gretchen publicou: “Como está sendo seu novo ano? O meu está sendo bem cheio de atividade. Vários netos.”

Thammy e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança. “Como teremos uma gravidez fora do ‘normal’, queremos os melhores profissionais conosco”, disse Thammy.

Para a FIV (fertilização in vitro), os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, lá é possível escolher o doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.​

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário