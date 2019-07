Uma embarcação naufragou no litoral da cidade de Zarzis, na Tunísia, e 81 imigrantes estão desaparecidos desde segunda-feira (01). O navio havia partido dois dias antes da cidade de Zuara, na Líbia. Três pessoas foram resgatadas e enviadas a um hospital, mas uma delas morreu, de acordo com Chamseddine Marzoug, membro do Crescente Vermelho.

