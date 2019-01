Negado pedido para transferir Delúbio de presídio

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, negou nesta quarta (16) um pedido da defesa de Delúbio Soares para que ele fosse transferido para um presídio de Goiás ou do Distrito Federal. Condenado na Operação Lava-Jato a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, Delúbio foi preso em maio de 2018 por ordem do então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.