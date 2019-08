O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desaconselhou nesta sexta-feira (30) o presidente da França, Emmanuel Macron, de conversar neste momento com o Irã. O governo de Israel acusa Teerã defabricar mísseis no Líbano para atacá-lo. “É um momento ruim para falar com o Irã”, disse Netanyahu a Macron, por telefone.