Netflix tem queda nas ações no segundo semestre de 2019

A Netflix teve no segundo trimestre deste ano menos clientes do que esperava. Esta foi a primeira vez que a empresa apresentou queda no número de usuários no mercado desde 2011. Foi registrada uma redução de 130 mil no número de assinaturas nos Estados Unidos, o que levou a uma queda de 12% das ações da marca.

De acordo com a organização, o crescimento inferior ao esperado se deve à grade de programação do trimestre e ao reajuste do preço da assinatura em algumas regiões.

A Netflix se prepara para concorrência da Disney, Apple e AT&T, controladora da HBO, que devem lançar serviços de streaming próprios em breve.

