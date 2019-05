“Never Really Over”: Katy Perry anuncia o lançamento de single para esta sexta-feira!

A cantora pop Katy Perry anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento do seu próximo single! Como já vinha sendo especulado depois da divulgação de um convite para um evento exclusivo para fãs realizado pela cantora, a nova faixa vai se chamar “Never Really Over” e será lançada nesta sexta-feira (31). A artista divulgou a capa do single em suas redes sociais, em que aparece maravilhosa com um cabelão loiro.

Veja:

O convite para o evento de Katy dizia: “um lugar de tranquilidade e sincronia. Um lugar para unir corações partidos, nos encontre para celebrarmos nossa cura”. A música deve, então, ter uma pegada de superação dos antigos amores. Será? Esperamos nada mais, nada menos, que um hit!

