Neymar curte post de jornalista que cita o casal “Brumar”

Quando a gente acha que não tem mais volta, em alguém deixar todo mundo intrigado. Foi isso que aconteceu com os fãs do ex-casal “Brumar”. O jornalista Ivan Moré compartilhou uma foto em seu Instagram com um #tbt do casal. Se não bastasse, Neymar foi lá e curtiu!

Em uma das imagens, o jornalista aparece abraçado com Bruna Marquezine. Na legenda, provocou ao citar (e marcar) Neymar: “#tbt do dia que quase fiz o Neymar morrer de ciúmes! Brincadeira craque…”, escreveu. Ao final da postagem, ainda lembrou o apelido íntimo que marcou o namoro midiático do jogador com a atriz. “Fala verdade, a Bruna Marquezine tá mais bonita hoje ou não? #brumar”.

Nos comentários, não faltaram reações de internautas prontos para entrar na zoação. “O mais maravilhoso é que ele curtiu a postagem. O Ivan é tipo eu, nunca vai superar o fim de #Brumar”, falou uma. “Ivan dando uma força para o Ney”, observou mais um.

Bruna Marquezine e Neymar estão separados desde outubro do ano passado. Na época, sem dar muitos detalhes, a atriz disse que a decisão de colocar um ponto final na relação “partiu dele”.

