Neymar é flagrado beijando bilionária em festa

Após aproveitar a festa junina na casa da cantora Anitta, no Rio de Janeiro, Neymar acabou a noite no aniversário do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, que aconteceu em uma casa noturna, também na Barra da Tijuca. Mas não ficou só por isso: em um vídeo postado por um dos amigos do jogador, Diogo Canto, Neymar aparece trocando beijos com a bilionária Isabela Leonetti. Ao se dar conta que gravou sem querer o jogador beijando uma moça, Diogo apagou o vídeo do seu stories:

A jovem é carioca e herdeira de uma empresa de cartão de créditos avaliada em cerca de dois bilhões de dólares. Ela já conhece Neymar há um tempo e a paquera entre os dois não é novidade.

