Neymar é flagrado com duas modelos

Na última segunda-feira (1), Neymar foi flagrado em Paris, na França, com duas mulheres. O craque estava na companhia dos amigos Beto Paiva e Jota Amâncio. Quem estava presente junto do atleta e de seus companheiros eram as modelos Lauren Blake e Casey Costelloe. Uma delas, inclusive, teria até feito uma tatuagem em homenagem à viagem. O desenho seria de um avião com um coração.

Vale lembrar que o atacante do Paris Saint Germain está em recuperação de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. O atleta se submeteu ao procedimento no mês passado e retornou aos testes no gramado nesta quarta-feira (3).

Deixe seu comentário: