Nicki Minaj anuncia aposentadoria

A cantora americana Nicki Minaj publicou em seu perfil oficial do Twitter que está se aposentando. Sim! Aos 36 anos, Nicki disse que seu foco agora é a família. “Decidi me aposentar e ter minha família”, escreveu a cantora em post. “Sei que vocês estão felizes agora. Para meus fãs, continuem me seguindo até minha morte. Eu amo vocês”.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

A resposta dos fãs foi imediata nas redes sociais. Embora a maioria esteja lamentando a pausa na carreira, outros ficaram em dúvida se a cantora está falando sério.

“Oh meu Deus diz que não é assim. Mas, se for, não desejo nada a você, a não ser o melhor para você e sua família”, disse uma seguidora.

😮😢☹Omg say it ain't so. But if it is I'm Wishing you nothing but the very best for you and your family. much ❤❤❤😘 — Mskittys Raiinbow (@MskittysRaiinb1) September 5, 2019

