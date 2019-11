Um homem que já estava preso na Nigéria é suspeito de ter comandado um esquema de conto do vigário pela internet de dentro de uma prisão de segurança máxima – ele teria roubado ao menos US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual). Hope Olusegun Aroke, o golpista, teve apoio de uma rede de cúmplices, de acordo com agentes anticorrupção nigerianos.