“Ninguém Ama”: Péricles divulga música inédita de DVD

A nova música do cantor Péricles começa a ser divulgada, nesta terça-feira (20), por todo o país. A faixa “Ninguém Ama”, composta por Douglas Lacerda e Marquinhos de Moraes, é a primeira do novo DVD do cantor, “Mensageiro do Amor”, que será lançado no dia 04 de outubro.

Péricles gravou o DVD em Salvador, no dia 6 de julho, para um público de mais de 30 mil pessoas, que vibraram na Arena Fonte Nova com o repertório. Além dos grandes hits de Péricles, o show contou com nove músicas inéditas que fazem parte do novo álbum do cantor. “Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Esse é um dos grandes momentos da minha carreira e essa música chega para celebrar isso. ‘Ninguém Ama’ é um dos destaques deste novo trabalho, vem com uma letra e arranjo fortes e tenho certeza que a galera vai gostar”, conta Péricles.

A gravação do DVD ainda contou com a participação de Xanddy, do Harmonia do Samba, além de Jorge Jorge Vercillo, Jeniffer Nascimento e o sambista Tiee. Atualmente, Péricles tem com mais de 100 milhões de visualizações no Youtube, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 15 milhões de discos vendidos ao longo dos seus 33 anos de carreira. Confira a música:

