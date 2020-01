As duas regiões abrigam as usinas responsáveis pela maior parte da geração hidrelétrica do Brasil. (Foto: EBC)

Os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste registram o mais baixo armazenamento de água para esta época do ano desde 2015, segundo dados do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). As duas regiões abrigam as usinas responsáveis pela maior parte da geração hidrelétrica do Brasil.