Christine Fernandes diz ter preguiça de se casar novamente, mas deixa claro que não está fechada para balanço

“É diferente estar solteira depois de 18 anos de casada”, observa, aos 51 anos, a atriz Christine Fernandes, que está há dois anos separada do ator Floriano Peixoto. No ar em ‘Malhação: Toda Forma de Amar’, da Globo, em que interpreta a vilã Karina, ela afirma que se adaptou muito facilmente à nova vida. “Tenho muitos amigos, amigos de uma vida inteira. Enfim, é normal, saio à noite, faço tudo que todo mundo faz”, diz.

Sobre a possibilidade de voltar a subir ao altar, a loura parece já estar decidida. “Acho difícil. Casar é uma coisa muito particular. Não tenho essa vontade. Você tem que dividir, dividir muito a sua intimidade com outra pessoa. Dá uma certa preguiça para isso. Acho que cada um na sua casa é a melhor situação”, destaca ela. “Acredito no amor, sempre. Fechada para balanço, não. Deixa para quando morrer, e não quero morrer tão cedo”, completa ela, bem-humorada.

Nem a febre de aplicativos para encontrar a cara-metade despertam o interesse de Christine. “Não tenho capacidade de ficar, conhecer uma pessoa por aplicativo. Meus namorados são pessoas que eu já conhecia, eram amigos e viraram namorados. Ou amigo de amigo. Preciso ter uma proximidade maior, essa coisa rápida não tem muito a minha cara. Não tenho preconceito com nada. Prezo a inteligência, o caráter. Não a idade”, entrega ela, que nas poucas horas livres se dedica ao filho, Pedro, de 15 anos, e a curtir a natureza, além de praticar vários esportes.

Christine conta que Pedro não gosta de ser filho de artistas (“ele nem me segue no Instagram”, revela, aos risos) e que prefere sempre uma vida mais discreta, evitando qualquer pressão. “Nesse momento, ele não tem desejo de seguir os passos dos pais. Ele quer ser jogador de futebol”, conta a mãezona orgulhosa.

Na novela da Globo, Christine interpreta uma vilã pela terceira vez consecutiva. “Karina é arrogante, prepotente, preconceituosa e egoísta”, resume. E ela explica que fazer uma personagem com atitudes tão condenáveis é bem complicado. “É claro que tenho um pequeno ‘sofrimento’ quando falo (o texto). Peço tantas desculpas para a Gabz (atriz que interpreta Jaqueline, enteada de Karina na trama). A Christine é bem diferente da Karina”, esclarece.

A atriz tem estudado libras (língua brasileira de sinais usada por surdos) para gravar as cenas em que sua personagem se comunica com a filha, Milena (Giovanna Rispoli). “Essa relação talvez possa ser um lugar de redenção para a Karina, já que o amor de filho é muito forte, potente, e acredito que seja capaz de tornar as pessoas melhores. Quem sabe o amor pela Milena não possa educar um pouco a Karina?”, torce Christine.

Deixe seu comentário: