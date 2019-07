Agora as noites de quarta prometem aguçar ainda mais os sentidos. Esta semana já acontece no Batik a segunda edição do Batik Afrodite, em comemoração ao Dia Mundial do Orgasmo.

Sob a batuta da jornalista Laura Medina, da astróloga Carmen Porto e da estilista Priscila Dietzel, o evento conta com a participação de convidados muito especiais. É o talk Mais Show animado da cidade. Tudo para o público desvendar aqueles segredinhos do universo feminino que ninguém conta.

