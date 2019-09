No Inter, Rodrigo Dourado passará por uma nova artroscopia e não atua mais em 2019

Rodrigo Dourado seguirá como desfalque no Inter e só voltará a atuar na próxima temporada. O volante precisará passar por uma nova artroscopia no joelho esquerdo, após ter diagnosticado um edema ósseo. A tendência é que o volante retorne para a pré-temporada 2020.

O então capitão colorado não atua desde o dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil. O problema sofrido por Dourado já vem de algum tempo. Na partida de entre Inter e Palestino no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no dia 9 de abril, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Posteriormente, após a vitória sobre o Flamengo, em entrevista à Rádio Grenal, na zona mista do Beira-Rio, o volante revelou que vinha sofrendo infiltrações no joelho para poder atuar. As dores no local vem atrapalhando no desempenho dos treinos e nos jogos.

Treinos

Para retornar ao G-4, após perda de posição com o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, o Inter terá a semana livre de treinamentos na preparação para encarar o Cruzeiro, na próxima rodada. Além disso, o técnico Odair Hellmann também voltará a contar com dois jogadores titulares, que voltam a equipe após cumprir suspensão.

Com o resultado de domingo (29), no estádio Beira-Rio, o Colorado caiu para quinta colocação, somando 37 pontos. O Corinthians assumiu o G-4 após a vitória sobre o Santos, ficando um ponto à frente do Inter.

Sem vencer há duas rodadas, o time gaúcho buscará a recuperação fora de casa. Na próxima rodada, o adversário do colorado será o Cruzeiro. O confronto ocorrerá no sábado (5) às 21h30min, no Mineirão.

