Noite de sarau no Notting Hill

Idealizado e moderado pela doutora em Linguística e Letras e mestre em Teoria da Literatura, Conça Dornelles, o evento itinerário já passou por diversos locais de Porto Alegre, além de ter tido seis edições em Munique, na Alemanha.

Durante o sarau, haverá apresentação especial do Trio Contratempo, formado pelo pianista Gustavo Flores, a violinista Isabela Scherer e o violoncelo Yuri Lima. A trilha sonora da noite será inspirada no Notting Hill. Complementando o repertório de música clássica, serão interpretados sucessos de The Beatles, Elton John e Queen.

Conça Dornelles abrirá a noite com o poema “Teclas Brancas e Pretas”, que conta a história de amor que acontece entre as teclas do piano. Ingressos a venda no local, a R$ 15,00.

O Notting Hill

Primeiro Garden Coffee Lounge de Porto Alegre inspirado em Londres, o Notting Hill nasceu com a proposta de ser um pedacinho da capital britânica em solo gaúcho. Tem conceito pensado para funcionar de formas diferentes. Ao longo do dia, a casa modifica o cardápio e os produtos oferecidos, bem como a iluminação cenográfica, de acordo com o horário e com tradicionais pontos turísticos londrinos, como Notting Hill Gate, Westminster, Camden Town e Hyde Park. Frequentemente, apresenta mudanças no cardápio principal, objetivando criar experiências gastronômicas diferentes a cada estação. Localizado na Rua Santa Cecília nº 1535, o Notting Hill funciona de terça-feira a sábado, das 12h até as 21h, e, aos domingos, das 13h às 20h. A casa conta com acessibilidade para portadores de deficiência.

O Sarau

O Sarau Versos e Notas existe há 7 anos. Já passou por vários locais de Porto Alegre e Munique, bem como o Theatro São Pedro e o Festival Internacional Geht Fremd, no teatro Heppel & Ettlich, na Alemanha.

