As novas vagas da Área Azul digital na região do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, devem começar a funcionar na próxima segunda-feira. Ao todo, serão sete terminais com 144 lugares, distribuídos entre as ruas Baronesa do Gravataí, Marcílio Dias, Ganzo e Bastian, todas no bairro Menino Deus. O horário de operação será das 8h às 19h em dias úteis e das 8h às 13h aos sábados.

