Nova parceria entre Anitta e Pabllo Vittar? Tudo indica que sim!

Após publicações semelhantes de Anitta e Pabllo Vittar, começaram a surgir rumores de que uma nova parceria entre os artistas estava por vir! Tudo começou com Anira postando uma foto com a legenda escrito “SHINE”. Até que, horas depois, a drag queen também publicou uma foto com a legenda “Shine like me”.

Depois disso, o produtor musical Gage fez um tweet também com a palavra “shine” e marcou Anitta e Pabllo! Olha só:

Até o momento não há confirmações. Em 2017 as duas fizeram uma parceria pela primeira (e última) vez na música “Sua Cara” com Major Lazer.

Tretas

A colaboração é um tanto estranha, já que rolou um desentendimento entre Anitta e Pabllo, provocados por dinheiro e falsidade. Tudo começou com o vazamento de um áudio nas redes sociais em que a funkeira se mostra indignada com a drag queen, que não teria ajudado com os custos do clipe de “Sua Cara”, incluindo o jatinho que levou as duas até as gravações no Marrocos. Na gravação, a cantora comenta sobre ter sido chamada de “pão dura” e afirma que o clipe foi pago somente por ela, em torno de “70 mil dólares”.

