Nova tecnologia promete deixar a rede Wi-Fi três vezes mais rápida

Pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos) estão trabalhando em uma tecnologia que pode permitir que redes Wi-Fi operem com maior alcance e em velocidade até três vezes mais rápida. O projeto atua com um sistema que faz com que roteadores funcionem em conjunto e de forma inteligente, alterando a frequência de um sinal durante a passagem de tempo.

MegaMIMO 2.0.

O método foi batizado de MegaMIMO 2.0 e cria uma situação em que o sinal alternado em frequências diferentes não compete com outros gerados por roteadores na vizinhança, tornando todo o funcionamento das redes sem fio mais eficiente. Atualmente, espaços físicos cobertos por redes mantidas por um conjunto grande de roteadores e repetidores Wi-Fi podem apresentar problemas de lentidão, em geral causados por interferências ou mesmo pela presença de um grande número de pessoas conectadas a essas redes. Assim, a técnica do MIT busca reduzir o ruído criado pela instabilidade vinculada a interferências, deixando a rede mais eficiente e, por consequência, mais rápida.

O MegaMIMO 2.0 funciona estabelecendo um regime que força os roteadores e repetidores a funcionarem em conjunto, obrigando esses aparelhos a nunca poluírem uma mesma faixa de frequência com o mesmo sinal ao mesmo tempo. Segundo cálculos dos cientistas, se não houvesse esse sincronismo as frequências ficariam sobrepostas, causando uma perda de eficiência no regime de funcionamento dos roteadores de até 75%.

Capacidade ampliada.

Com o uso do MegaMIMO 2.0 esse problema é contornado e a capacidade de saída de dados de uma rede acaba aumentada em três vezes. Atualmente, o time de pesquisadores do MIT estuda métodos que permitam explorar o novo protocolo, que organiza e dá eficiência a redes sem fio, em um produto comercial. No entanto, ainda não há uma previsão para que a novidade passe a ser implementada e comece a governar o funcionamento de roteadores sem fio.

Comentários