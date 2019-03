A Nova Zelândia lembrou, nesta sexta-feira (29), as vítimas do atentado contra duas mesquitas de Christchurch, em um evento em que a primeira-ministra, Jacinda Ardern, apelou contra o racismo. Milhares de pessoas se reuniram no parque em frente à mesquita de Al Noor, onde a maioria das 50 pessoas foram mortas no ataque supremacista ocorrido há duas semanas.