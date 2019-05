Novo ataque contra igreja em Burkina Faso

Pelo menos três pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas no domingo (26) em um ataque contra uma igreja católica no Norte de Burkina Faso, enquanto ocorria uma missa no local, de acordo com fontes de segurança do país africano. O ataque aconteceu pela manhã, quando indivíduos armados entraram na igreja de Toulfé e abriram fogo contra os presentes, segundo veículos de imprensa locais.