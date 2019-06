Novo filme do Homem-Aranha mostra o que aconteceu com quem desapareceu em Vingadores

Homem-Aranha: Longe de Casa, que estreia no Brasil no dia 4 de julho, é o primeiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) após Vingadores: Ultimato, então ele precisa explicar algumas coisas que aconteceram na franquia do grupo de super-heróis. Uma das explicações que os fãs estavam esperando ansiosamente é o que aconteceu com quem desapareceu após o estalar de dedos de Thanos – e a resposta é dada logo na segunda cena do filme.

O reaparecimento das pessoas é chamado de “blip”. Ele aconteceu exatamente onde elas estavam no momento do estalo, cinco anos antes. O que pode causar alguns acidentes, como integrantes da banda da escola onde Peter Parker estuda aparecendo em meio a um jogo de basquete. Ou situações inusitadas, como o caso de um garoto que sumiu e, quando voltou, o seu irmão mais novo tinha virado o mais velho.

Pode parecer confuso, mas não é. Afinal, quem ficou cinco anos sumido não envelheceu e nem sentiu o tempo ausente. Já os outros tiveram que lidar com o luto e tocaram a vida. Com o blip, metade da população mundial agora tem que reencontrar o seu lugar no mundo.

Homem-Aranha: Longe de Casa se passa oito meses depois de Vingadores: Ultimato. Em todo canto os heróis que deram as vidas nos capítulos finais dos Vingadores são lembrados, de outdoors a grafites na parede. Já a população em geral conta com grupos de apoio, um deles comandado pela Tia May, justamente para ajudar quem voltou no blip.

No meio de tudo isso, Peter Parker quer tirar umas férias da função de Homem-Aranha. Uma viagem da escola para a Europa parece ser a ocasião ideal, mas ele vai descobrir que um super-herói não tem dias de descanso.

Sucessor do Homem de Ferro?

Homem-Aranha conseguirá ser o “sucessor” do Homem de Ferro? A resposta é simples: com certeza. O filme traz a melhor participação do herói no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), apoiado pelos amigos de escola e por um novo personagem, o carismático Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Oito meses após os eventos de Vingadores: Ultimato, Peter Parker (Tom Holland) tenta seguir em frente após a morte de Tony Stark (Robert Downey Jr.), seu mentor. Com a imagem do Homem de Ferro em praticamente todos os lugares, ele decide aproveitar uma viagem para a Europa com os colegas de escola para tirar férias. Mas nada sai como o planejado, e logo ele está enfrentando o dilema entre ser o herói que o mundo precisa ou poder curtir a sua adolescência.

Romance adolescente e a “cara” da Marvel

Novamente, Jon Watts consegue trabalhar de forma excepcional com o legado de um dos heróis mais populares do mundo. Longe de Casa exala inocência, humor e o carisma que transformaram o Teioso em um astro pop.

O filme tem clima de comédia adolescente, com o desenrolar do amor entre Peter e MJ (Zendaya). Os personagens secundários ajudam a carregar o interesse pela trama, mas no fundo nem é preciso muito esforço. É quase impossível não gostar do Homem-Aranha.

Tudo isso vem muito de Tom Holland incorporando novamente a personalidade do herói criado por Stan Lee e Steve Ditko. A timidez perto de MJ, a amizade com Ned, a relação familiar com a tia May, as excelentes cenas de ação e os momentos de superação do protagonista fazem de Longe de Casa um dos melhores filmes de super-heróis da história.

