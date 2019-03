Novo hospital vai ampliar atendimentos do SUS em Porto Alegre

O novo Hospital Nora Teixeira foi anunciado nesta sexta-feira (22), em evento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ele vai ampliar os atendimentos de emergência para adultos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O início das obras para a construção está prevista para ser concluída em março de 2022. O vice-prefeito Gustavo Paim destacou a rapidez da licença, que foi emitida em nove dias pela Prefeitura para que as obras pudessem ser iniciadas hoje.

O nome do hospital é uma homenagem da Irmandade da Santa Casa a Nora Teixeira e Alexandre Grendene, que doaram R$ 60 milhões para a construção. “Doamos com a convicção de que deixaremos um legado de amor ao ser humano e de compartilhamento de responsabilidades com instituições sérias e comprometidas com o bem comum”, destacou Nora.

Pelo projeto, o oitavo hospital do Complexo Santa Casa terá 2.323 metros quadrados, 198 novos leitos de internações e 13 andares.

