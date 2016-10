Novo ministro do Turismo é réu no Supremo por falsidade ideológica

O governo publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (05) a nomeação do novo ministro do Turismo, o deputado federal Marx Beltrão (PMDB-AL). A posse está marcada para as 12h, no Palácio do Planalto. Beltrão é afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e réu no STF (Supremo Tribunal Federal) em um processo por falsidade ideológica.

A denúncia é de que, quando foi prefeito de Coruripe (AL), Beltrão teria apresentado ao Ministério da Previdência Social comprovantes de repasse e recolhimento contendo informações falsas. Ele apresentou ao Planalto documentos para demonstrar que não tem responsabilidade no caso.

O posto de ministro do Turismo vinha sendo exercido interinamente por Alberto Alves desde a saída do ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que pediu para deixar o governo após ter sido citado por um dos delatores da Operação Lava-Jato, o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, como recebedor de R$ 1,55 milhão em propina entre 2008 e 2014. (AG)

Comentários