Novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo é anunciado no RS

O novo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo foi anunciado na tarde de hoje (25), pelo governador Eduardo Leite. O titular da pasta, a partir de agora, é o deputado estadual Ruy Irigaray, que foi anunciado em reunião com a bancada do PSL, partido dele, no Palácio Piratini. O governador ressaltou a confiança que tem em Ruy e que o Estado vive uma agenda de crise financeira, por isso é fundamental que se tenha bons resultados nessa área.

O novo secretário destacou que aceitou o convite por conta da sua inquietação com a situação do Estado: “Tenho certeza de que fui eleito para ajudar a mudar o Rio Grande do Sul. Assumir uma pasta importante como a do Desenvolvimento Econômico nos permitirá auxiliar ainda mais o governo”, salientou o novo secretário.

Empresário dos ramos dos transportes, combustíveis e agronegócio, Ruy Irigaray é natural de Porto Alegre e entrou para a vida pública em 2018 ao se eleger deputado estadual.

Deixe seu comentário: