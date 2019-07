Novo single de Luan Santana bate recordw de música mais tocada nas rádios em 24 horas

Primeiro single de Luan Santana “Quando a Bad Bater”, do novo trabalho chamado “Viva”, colocou o nome do artista na história da música nacional.

Lançada há uma semana em todas as plataformas digitais, a faixa derrubou o recorde de 1998 que pertencia ao Legião Urbana de música mais tocada nas rádios em 24 horas.

Gravado em maio Parque de Exposições de Salvador, o DVD será lançado no final de agosto. O projeto foi orçado em mais de R$ 8 milhões – o maior da carreira de Luan -, envolveu mais de 200 profissionais, cerca de 30 toneladas de equipamento e um forte desejo de resgatar a troca de afeto real perdida para a tecnologia.

