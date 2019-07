Número de mortes por gripe aumenta no RS e bebê de cinco meses está entre as vítimas

O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), mostra que o número de mortes por gripe subiu para 12 no Rio Grande do Sul. A maior quantidade de óbitos é pela conhecida Gripe A H1N1, com 58 casos e 7 mortes registradas. A seguir, está a H3N2, que ocasionou três mortes.

Entre as vítimas mais recentes, está um bebê de cinco meses. A criança, que morava em Capão do Leão, tinha histórico de doença cardiovascular e não resistiu ao vírus H1N1. As outras duas mortes na última semana foram de dois idosos, um de Três Coroas e outro de Pinhal da Serra. Ambos não estavam vacinados.

Porém, o número do ano passado ainda é maior. Até a última semana de junho de 2018, a Vigilância em Saúde já contabilizava 33 mortes.

Prevenção

Além de estar vacinado, é importante tomar alguns cuidados básicos. Em ambientes fechados, procure deixar as janelas abertas para que haja circulação do ar. Lave muito bem as mãos com água e sabão e utilize álcool gel, principalmente em lugares públicos.

