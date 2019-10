Embora o governo federal tenha anunciado o pagamento anual do 13ª salário do programa Bolsa Família, a medida provisória que trata do benefício, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, assegura somente o pagamento da parcela em dezembro deste ano. O documento contradiz o governo e afirma expressamente que o pagamento será feito apenas em 2019.

