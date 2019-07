O ator Keanu Reeves voltou a afirmar que toparia viver o Wolverine nos cinemas

Keanu Reeves é uma das figuras mais queridas pelos fãs – e pela internet – da indústria do cinema. Além de apoiar causas positivas em suas redes sociais e de sempre ser flagrado sendo uma pessoa exemplar, fazendo coisas como ir para o trabalho de trem ou dar seu assento para uma idoso, ele ainda emplaca sucesso atrás de sucesso nas telonas.

Após salvar o mundo como o escolhido Neo em Matrix, o ator agora quebra tudo como o ex-assassino e amigo dos cachorros John Wick. O terceiro filme da série, John Wick 3: Parabellum, estreou essa semana fazendo bonito com o público, a crítica e a bilheteria.

O que mais ele poderia querer? Para Reeves, há um papel em especial que ele tem muita vontade de fazer. Em uma entrevista recente, o ator afirmou que adoraria interpretar o Wolverine, o popular membro dos X-Men, vivido até pouco tempo atrás por Hugh Jackman.

Agora, ele volta a afirmar que estaria interessado em dar nova vida ao mutante nas telonas. Em um vídeo feito para o site Buzzfeed, onde ele brinca com cachorrinhos e responde perguntas selecionadas de fãs, ele foi perguntado sobre que personagem ele gostaria de interpretar:

Keanu Reeves é um ator versátil, que se adapta a qualquer papel. Já fez comédias como Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica, suspenses como Advogado do Diabo e até se aventurou pelo mundo das artes marciais com O Homem do Tai Chi. Então, o Wolverine não seria um problema para ele.

Religião

O ator vive uma boa fase, com diversos projetos, como o lançamento recente do elogiadíssimo John Wick 3. Há quem tenha aproveitado o momento para se devotar ainda mais ao ator. Ou melhor, ao que foi batizado de Keanuísmo.

Uma página criada no Facebook – e que também está no Instagram – é quem inventou esta, digamos, religião. Ela abre com uma citação do ator em Matrix, chamado por lá de Deus Keanu:

“Eu sei que você está ai fora. Eu posso senti-lo agora. Eu sei que você tem medo. Você tem medo de nós. Você tem medo de mudanças. Eu não sei o futuro. Eu não vim aqui para dizer como isso vai acabar. Eu vim aqui para dizer como isso vai começar. Eu vou desligar esse telefone, e então eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar-lhes um mundo sem você. Um mundo sem regras ou controles, sem barreiras ou fronteiras. Um mundo onde tudo é possível. Onde vamos, daqui, é uma opção que eu deixo para você.”

A página viralizou e se aproxima das primeiras dez mil curtidas, espalhando a palavra – e os memes de Keanu.

Há espaço para enquetes, a “escala de Keanu Reeves”, vídeos, com o do ator dublando seu personagem de Toy Story 4, e até matéria das parceiras do Quicando.

Deixe seu comentário: