O ator Rodrigo Santoro faz 15 anos de carreira no exterior e disse que não está preocupado com a fama

Com 15 anos de carreira internacional, o ator Rodrigo Santoro, de 43 anos, afirma que o conceito de fama é relativo e que esse nunca foi o seu foco. “Isso [a fama] não tem controle e não sustenta. O que sustenta é o que é feito, o trabalho, a obra. O resto é consequência”, afirmou ele em entrevista à revista GQ.

“A gente lida com as opiniões das pessoas. Você não pode trabalhar para agradar uma opinião que você nem sabe de onde veio. Se colocar o foco nisso, estou no escuro. Estou sempre conectado com as histórias”, completa o ator, que volta aos Estados Unidos agora, após uma temporada no Rio de Janeiro.

De Petrópolis, no Rio, Santoro, que começou fazendo pequenos papéis em novelas da Globo, toca atualmente sete diferentes projetos. Entre eles está a gravação da série “Reprisal”, da plataforma de streaming Hulu; a terceira temporada de Westworld, da HBO; e a série portuguesa “Solteira e Boa Rapariga” (RPT1).

No Brasil, Santoro está em cartaz nos cinemas com “Turma da Mônica – Laços”. “Minhas escolhas estão conectadas sempre com algo que me estimule e garanta para mim uma experiência memorável. Eu me divirto, volto a ser criança, quebro meus preconceitos, minhas ideias”, afirmou ele à publicação.

Em todas estas existências que coleciona em 25 anos como ator (15 deles entre o Brasil e o exterior), dois como pai de Nina, da sua união com Mel Fronckowiak, existe uma busca incansável por aperfeiçoamento – e uma década de terapia. “Nem sei se vou ter alta”, brinca ele que, quando não está no país, acumula sessões para a resolução de seus problemas. “Esta semana fiz duas vezes”, enumera. O tempo dele é mesmo o do presente. “Faço meditação e pratico ioga, tudo isso me ajuda”, avisa. E tem o surfe. “Um esporte que te obriga a estar ‘no momento’. São correntes marítimas, vem uma onda, você rema para cá, para lá. É como uma higiene mental, é terapêutico. Mesmo quando tomo muito caldo, sempre vale a pena”, ensina.

Reservado, mantém atitude easy-going diante das conquistas. Embaixador da marca alemã de artigos de luxo Montblanc, ele (diz que) encara o sucesso como resultado de sua trajetória multiplataforma. Pode ser visto nas telas no live-action Turma da Mônica – Laços, de Daniel Rezende (o aclamado editor de Cidade de Deus), encerrou sua participação na série portuguesa Solteira e Boa Rapariga(uma realização de Vicente Alves para o canal RTP1), está em filme (ainda sem nome) da Netflix ao lado de Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt (sob a direção de Henry Joost e Ariel Schulman) e negocia projeto que será rodado com o cineasta Fernando Coimbra (o mesmo de O Lobo Atrás da Porta).

“A fama nunca foi meu objetivo. Não coloquei o meu foco nisso porque não tem controle e não se sustenta. O que permanece é o que é feito, o trabalho, a obra. O resto é consequência. A gente lida com as opiniões das pessoas. Você não pode trabalhar para agradar uma opinião que você nem sabe de onde veio. Se focar nisso, estou no escuro. Por esse motivo, me conecto com as histórias”, admite sobre os caminhos que percorre, muitos deles guiados por intuição e vontades subjetivas de saber mais sobre uma vida que não é a sua. “Vou aprendendo sobre o outro, sobre o diferente”, complementa.

Deixe seu comentário: