Ô Churras Angus aproximará produtores e consumidores durante a Expointer 2019

Dentro da proposta de uma maior aproximação e interação com o consumidor da carne de qualidade, a Associação Brasileira de Angus e o Programa Carne Angus Certificada levam para a Expointer 2019, em Esteio (RS), pela primeira vez o tradicional Ô Churras, desta vez em uma edição especial. O evento, voltado para a degustação de Carne Angus Certificada, ocorrerá no domingo (25/08), a partir das 18h, na pista do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil. De acordo com a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, o objetivo é reunir toda a cadeia produtiva desde os criadores até os consumidores para um grande evento festivo, onde a carne Angus será a estrela da noite. “O produto que oferecemos é resultado de um processo criterioso e detalhado de certificação, para garantirmos um produto de alta qualidade”, afirma.

O evento é uma grande aposta da Angus para a Expointer e marcará o inicio de um novo projeto da associação que envolve o fortalecimento do selo verde amarelo que estampa os rótulos da Carne Angus Certificada no Brasil. “É o selo que garante o padrão esperado pelo consumidor quando adquire a Carne Angus Certificada”, destaca Ana Doralina.

Considerado o maior festival de churrasco do Sul do Brasil, Ô Churras, que já passou por três edições em Gramado (RS), visa reunir a Carne Angus Certificada, produzida no RS em um grande evento de open food. Durante a edição na Expointer, os cortes serão preparados de maneira rústica e artesanal por grandes mestres assadores. O evento também contará com atrações musicais e com a participação de três frigoríficos parceiros: Marfrig, Zimmer e Frigorífico Silva.

Para evitar o desperdício e incentivar o consumo consciente serão servidas porções de até 100 gramas de carne, que podem ser repetidas. A proposta é que todos saiam satisfeitos saboreando um pouco da criação dos chefs assadores de cada estação.

Os ingressos para o open food podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, pelo valor de R$ 85,00 (primeiro lote). Sócios da Angus pagam meia-entrada, mas precisam adquirir o seu ticket via e-mail ou telefone da associação (angus@angus.org.br ou 51 3328.9122). Crianças com até 11 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas de um adulto. O valor do ingresso não inclui a entrada no parque da Expointer e bebidas.

SERVIÇO/ Festival Ô Churras/ Domingo (25/08), a partir das 18h/ Na pista do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a Expointer 2019, em Esteio (RS).

PÚBLICO GERAL: compras através do Sympla.

1º Lote: R$ 85,00 (+ 8,50 Taxa)

2º Lote: R$ 95,00 (+ 9,50 Taxa)

ASSOCIADOS: compras através da Angus

1º Lote

Sócio paga meia-entrada: R$ 42,00

Acompanhante de sócio: R$ 85,00

2º Lote

Sócio paga meia-entrada: R$ 47,00

Acompanhante de sócio: R$ 95,00

