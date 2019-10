O cineasta Martin Scorsese admite que existem bons filmes de super-heróis

Martin Scorsese se envolveu em uma tremenda polêmica após declarar que não considerava filmes da Marvel cinema, que deixou a internet em polvorosa e gerou comentários também de Francis Ford Coppola, Pedro Almodóvar e até Fernando Meireles. Em uma entrevista, o cineasta esclareceu o seu ponto, explicando suas dificuldades com grandes estúdios e o que quis dizer com “filmes de parque de diversão”.

Scorsese lança na Netflix seu novo filme, O Irlandês, em 27 de novembro. A parceria entre o cineasta e a plataforma de streaming surgiu da dificuldade de financiar o longa em estúdios tradicionais. Originalmente produzido pela Paramount, a obra que utiliza tecnologia de rejuvenescimento fascial e conta com atores importantes como Robert De Niro e Al Pacino, gerou a preocupação de não ser capaz de se pagar nas bilheterias.

Nesse contexto, o diretor explicou como filmes de super-heróis são investimentos seguros, que acabam afastando estúdios de projetos como O Irlandês. “Nós esperamos que existam cinemas que exibam filmes que não são isso. E se eles vão exibir, que cineastas ainda tenham oportunidades no streaming. Muda a experiência, mas de outra forma, daqui a dois ou três anos nem sequer acontecerá. Um bom cineasta chega e o filme tem que ser uma franquia, se não ele não pode mais ser feito.”

Quanto a acreditar que filmes da Marvel não contam como cinema, o discurso de Scorsese mudou um pouco. O diretor admite a qualidade de algumas produções, mas em geral só deixou seu ponto mais claro: “As grandes adaptações de quadrinhos são filmes de parque de diversões, por mais bem feitos que muitos sejam, em todos os aspectos. É uma forma diferente de cinema, ou até mesmo uma forma inteiramente nova de arte.”

Antes de chegar à gigante do streaming, O Irlandês será exibido nos cinemas. Nos Estados Unidos, o longa ficará nas telonas um mês antes de estar disponível online, já no Brasil o filme poderá ser conferido nos cinemas no dia 14 de novembro.